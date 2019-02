GROSSE AUGEN ...

× Erweitern my ugly x Blümchen, Technotronic, *NSYNC oder auch Twenty 4 Seven: Gute Laune oder Kopfweh sind garantiert.

so36

... macht der eine oder andere, wenn er bei MY UGLY X zum ersten Mal an der Bar steht und umgeben ist von Jungs in bunten Leggins, Mädels in Bierlaune und Bad-Taste-Outfits sowie von fröhlich-lauten Szenekerls.

„Gut, gut, supergut!“ Bei dieser Party geht es um Spaß, Spaß, Spaß und die Musik. Die ist nicht nur, aber oft, aus den 1990ern, dem Jahrzehnt von Eurodancefloor, Hip-Hop und Techno.

Fun Fact: Das Getränk Apfelstrudel gibt es hier zur Geisterstunde.

22.2., My Ugly X, SO36, Oranienstr. 190, U Kottbusser Tor, 23:59 Uhr