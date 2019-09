Moonbootica im Metropol!

× Erweitern Moonbootica

Foto: M. Rädel

Ende September öffnet das legendäre und gewaltig große Metropol seine Pforten. Und beim Comeback des Tanztempels erwartet einen GROSSES.

Moonbootica

Zum Beispiel werden Moonbootica am 27. September mit am Start sein, wenn der Prachtbau, der einst die Pet Shop Boys und Nina Hagen beglückte (und ihnen auch eine Bühne bot), eröffnet. Auch dabei sein werden Gunjah (Katermukke) und Alex Gallus (Such a Sound).

„Our Disco Is Louder Than Yours“ – Moonbootica werden diesen Titel eines ihrer Alben sicher sehr gut live umsetzen ...

27.9., Grand Opening Part 1 feat. Moonbootica, Metropol, Nollendorfplatz 5, S+U Nollendorfplatz, 21 Uhr

Foto: www.facebook.com/mtrplbrln Metropol

Gebaut wurde der Tanztempel (frühere Namen: Theater am Nollendorfplatz, Neues Schauspielhaus und Goya) 1905/1906 mitten im schon zu Kaiserszeiten queeren Kiez am Nollendorfplatz.

Den Namen Metropol bekam das Gebäude Anfang der 1950er. Hier traten schon Depeche Mode, U2, Miley Cyrus sowie OMD auf.

Foto: four artists Moonbootica

Seit 1999 sind die beiden Musiker, DJs und Produzenten erfolgreich am Start. Kein Hamburger Stern strahlt heller am Klubhimmel als der ihres Projekts Moonbootica! Hits wie „Men of the Future“, „We 1,2 Rock / Roll the Dice“ oder „Work Your Body“ gehören zu coolen queeren Partys wie die Reeperbahn zu Hamburg. Die beiden mit den großen Füßen (daher der Name: die Latschen von DJs KoweSix und Tobitob passen oft nur in Moonboots) wissen einfach, wie man House und Dancefloor so komponiert, dass die Leute auf die Tanzfläche rennen. www.facebook.com/Moonbootica