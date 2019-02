MIKEY. live @ „Kepler 452b – Chinatown Special“

× Erweitern Foto: M. Rädel Mikey Woodbridge

Am 22. Februar steigt in einer altbekannten Partyadresse eine Kunst- und Techno-Sause der Extraklasse.

Der Ort: Alt-Stralau 1 – 2, genau, hier war mal die Magdalena. Und diese Adresse heißt jetzt Club OST und lockt am 22. Februar mit „Kepler 452b – Chinatown Special“ und dem Szenestern Mikey Woodbridge aka MIKEY.. Feiern will die Partymeute, wollen die Künstler, die auch schon in Tel Aviv und Shanghai Station machten, ab 23 Uhr u. a. das „Jahr des Schweins“ – da sind wir gerne dabei!

