Metropol heißt wieder Metropol und eine Party kehrt zurück

× Erweitern Foto: www.facebook.com/mtrplbrln Metropol Den Namen Metropol bekam das Gebäude Anfang der 1950er. Hier traten schon Depeche Mode, U2 sowie OMD auf. Die Pet Shop Boys gaben sich als „normale“ Discogäste die Ehre.

Lange mussten wir darüber schweigen, jetzt dürfen wir unser Geheimnis mit der Szene teilen: Die PROPAGANDA feiert ihr Comeback im endlich wieder Metropol genannten Metropol-Theater am Nollendorfplatz.

„Als erste regelmäßige Party kommt endlich die PROPAGANDA zurück in die Hauptstadt! Ich habe Monate daran gearbeitet und bin nun überglücklich“, so Veranstalter Bork Melms.

Foto: rsb Party

Rund 100 Jahre nachdem dort im Kiez vermutlich der erste dokumentierte „Tuntenball“ gefeiert wurde, findet hier wieder DIE schwule Party der Extraklasse statt.*

Was wird neben den fünf Bars geboten werden? „Disco, House und Elektro“ zudem eine „Laser & Light Show“, ein Raucherbereich – und ein VIP-Bereich für die janz wichtijen Berlina. Die nächsten Partys sollen dann am 2. November sowie am 7. und 30. Dezember in diesem prächtigen Amüsiertempel in Schöneberg steigen.

Fun Fact: 2008 hatte hier Miley Cyrus einen Auftritt.

*Schon früher, im Kaiserreich, gab es in Berlin eine schwule/queere Szene

5.10., PROPAGANDA, Metropol, S+U Nollendorfplatz, 23 Uhr, www.propagandaparty.de