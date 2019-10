★ Halloween-Party im Metropol

× Erweitern Foto: www.facebook.com/mtrplbrln Metropol Den Namen Metropol bekam das Gebäude Anfang der 1950er. Hier traten schon Depeche Mode, U2 sowie OMD auf. Die Pet Shop Boys gaben sich als „normale“ Discogäste die Ehre.

Metropol

Ein „Theatre of the Grotesque“ in Berlin-Schöneberg ...

Es ist zurück, das Metropol am Nollendorfplatz. Und es wird gruselig, denn Halloween wirft seine schaurigen Schatten auf die Klubber.

„Bob Young’s Halloween Masquerade steigt hier am 26. Oktober“, so das Team vom GMF. „Der Gewinner des Kostümwettbewerbs bekommt 100 Euro!“

Wer ist bei „Bob Young’s Halloween Masquerade Theatre of the Grotesque“ dabei? Künstler und DJs wie unter anderem GUNN LUNDEMO, Bambi Mercury, Jordan Snapper und FKA!

26.10., Bob Young’s Halloween Masquerade, Metropol, S+U Nollendorfplatz, 23 Uhr