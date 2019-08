Alles Gute zum Geburtstag!

× Erweitern Foto: A. Wipperfürth Trust.The.Girl

Foto: Selfie Lady Gaga in Berlin Marco Ward und ein recht prominenter Berlin-Fan

DJ Marco Ward und Trust.The.Girl haben etwas zu feiern. Das erste Wiegenfest der Party „ATOMIC“ in Berlin!

„Nuclear Powered Indie-Pop for Queers and Folks“

Wolfram hat gerade eine neue Single veröffentlicht!

Den beiden Berlinern fehlte „rotziger Gitarrensound like damals. Bands wie Libertines, Strokes oder Mando Diao“, verrät Trust.The.Girl über die Beweggründe, eine Party zu starten (die übrigens schon länger in Frankfurt am Main gut läuft, unser Magazin dort, die gab, ist Medienpartner).

Der Ort des Partytreibens ist der legendäre ehemalige SchwuZ-Standort am Mehringdamm. Der Klub MAZE hauchte den Hallen neues Leben ein – und erinnert an vergangene Zeiten mit Indie-Partys wie „berlin hilton“ und „London Calling“ mit Klubhits von Wolfram oder auch Robyn ...

6.9., ATOMIC, MAZE, Mehringdamm 61, U Mehringdamm, 23 Uhr