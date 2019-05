Ja, hier war mal das SchwuZ

× Erweitern Foto: A. Wipperfürth Trust.The.Girl

Foto: M. Rädel Blondie Blondie kommen aus der Punkszene. Das erklärt die aktuellen Outfits.

Aber jetzt ist hier schon länger das MAZE und hier steigt die Indie-Pop-Party „Atomic Berlin“ mit Trust.The.Girl, Marco Ward und ihren queeren Freunden.

„Wir lieben Indie Musik! (...) Bands wie The Strokes, Arctic Monkeys, Bloc Party, Blur, Maximo Park, The Killers, Arcade Fire, Mando Diao und Co bekommt ihr von uns liebevoll in den Player gelegt“, freuen sich die Veranstalter schon.

Foto: G. Woller DJ Marco Ward

„Auch um 80’s machen wir keinen Bogen und das von Herzen gerne. David Bowie, The Cure, Joy Division, Billy Idol, Blondie, Depeche Mode, Culture Club, Cyndi Lauper oder Whitney Houston machen uns einfach glücklich. Und was ist mit Robyn, Florence + The Machine, oder Roosevelt? Auch diese Künstler*innen gehören in eine unvergessliche Atomic Nacht!“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Die Party steigt hier immer am ersten Freitag, also zum Beispiel am 7.6. und 5.7., Atomic Berlin, MAZE, Mehringdamm 61, U Mehringdamm, 23 Uhr