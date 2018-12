× Erweitern Foto: Universal Music Madonna

Madonnamania

Vogue like a virgin und express yourself, beautiful stranger. Weder Madonna-Klassiker wie „Borderline“ und „Deeper And Deeper“ noch Stücke vom letzten Album (Platz eins der Charts!) „Rebel Heart“ werden hier vergessen, bei der „Madonnamania“ im SchwuZ. Voll toll.

29.12., Madonnamania, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr