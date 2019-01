Leipzig: Party zu Ehren von Madonna

× Erweitern Foto: Universal Music Madonna

Foto: Universal Music Madonna

Seit 37 Jahren macht es Madonna einfach immer richtig. Egal ob die Kritiker sie verreißen (einige ihrer verdammt großen Hits wie „Like a Virgin“, „Vogue“, „Frozen“ oder auch „Hung Up“ wurden in Grund und Boden rezensiert), ihre Lyrik erfreut die weltweiten Fanmassen und bringt Junghomos und Trendmachos gleichermaßen auf die Tanzflächen.

Da ist es doch nur richtig, dass im Februar in Leipzig die Madonna-Party an den Start geht. Frühe Madonna-Werke wie „Holiday“ oder auch „Angel“ werden heute Nacht sicherlich ebenso wie Demos, Raritäten sowie Mixe aktuellerer Hits – man denke nur an „Ghosttown“ oder „Living for Love“ – gespielt werden. Mainstream? Klar, aber mit Anspruch, Witz und guten Texten. Auf jeden Fall ist Madonna seit fast vier Jahrzehnten die erfolgreichste Sängerin der Welt. Und sie hat nie enttäuscht – das wirst du dank DJ ZACKER (No No No! / Leipzig) auch in dieser Nacht merken. Get into the groove!

23.2., Ciccone Youth | MADONNA-Party, Naumanns Leipzig, Karl-Heine-Straße 32, Leipzig, 22 Uhr, www.madonna-party.de, www.facebook.com/cicconeyouth.party