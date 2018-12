Lady Starlight im ://about blank

Lady Starlight Lady Starlight

Na, Weihnachten gut überstanden? Dann tanz dir jetzt die angefressenen Pfunde weg! Und zwar am besten im undergroundigen Avantgarde-Klub am Ostkreuz, im ://about blank am Markgrafendamm. Bei der DESSERT, dem Dessert nach Weihnachten, legen u. a. Lady Starlight LIVE (Figure), Black Peters (Afterlife), Philippa Pacha (Sthlm Murder Girls), Lady Blacktronika (Underground Quality, Sound Black Rec), Anna Wall (The Bricks, London) und Patrick Mason (Maison Mason) los. Die gehen steil!

28.12., DESSERT, ://about blank, Markgrafendamm 24c, S Ostkreuz, 23:59 Uhr