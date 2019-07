× Erweitern Ritter Butzke CSD

Foto: M. Rädel Ritter Butzke / Galerie Das Ritter Butzke war schon immer ein Treffpunkt für Klubber, die Cooles lieben

In einer der spannendsten Ecken Berlins, im Grenzgebiet von Mitte und Kreuzberg, legen Ende Juli die Teams von Ritter Butzke, dem GMF und der UNITY Pride mit einer CSD-Party los!

Jedes Jahr im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szenebar Stonewall Inn tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern.

Freuen kannst du dich Ende Juli auf zwei Tage Partyspaß, denn an selber Stelle, aber einen Tag später, steigt hier auch die Sonntagsparty GMF. House, Elektro, Pop und Klubklassiker in den verschiedenen Klubbereichen werden dich in ein buntes CSD-Wunderland entführen – Szenegänger und Klubber verschiedenster Subkulturen feiern hier gemeinsam und in #UNITY.

27.7., UNITY, Ritter Butzke, Ritterstr. 26, U Moritzplatz, 22 Uhr