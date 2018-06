Kater Blau: so schön anders

× Erweitern Boys 'n' Girls

Fast genau an der Stelle, wo einst die Bar25 Queers, Dauer-Raver und Hipster vereinte, ist seit einigen Jahren der Kater Blau. Selbe Straßennummer, selber Spirit. Seit geraumer Zeit steigt hier die „Goys 'n' Birls“ mit viel House und Disco von und mit Dennis Bigell.

Am 21. Juni lädt er zu „Mid Summer Madness“ in den Kater ein. Hier kann man dann eintreten in einen kunterbunten, mitunter schön begrünten Klub mit riesiger Open-air-Fläche in Jahrmarktsoptik mit Blick auf die Spree – und an ihrem Ufer. Den Nachthimmel genießen samt wohligem House-Wummern, mit Gleichgesinnten chillen oder abtanzen. Alles herrlich entspannt und verpeilt – auch ohne Drogen.

Für die passenden Beats sorgen am 21.6. u. a. Robert Owens, Mike Starr (Official), Sexy Lazer sowie Andreas Gessner.

21.6., Goys 'n' Birls: Mid Summer Madness, KaterBlau, Holzmarktstraße 25, U Jannowitzbrücke, 22 Uhr, www.facebook.com/goysnbirls

Gut zu wissen: Hier gibt es auch ein Restaurant: www.katerschmaus.de