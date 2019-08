Jurassica Parka vereint sie alle!

× Erweitern Fotos: M. Rädel SchwuZ-Prominenz: Rosetta, Jaycap und Fixie

SchwuZ

Die Newcomer, die Sterne, die Bunten, die Hipster, die Zugezogenen, die schrulligen Kiez-Originale und natürlich all die, die Lust auf Musik und Tanz im Klub haben.

„Wir freuen uns auf eine friedliche und spaßige Nacht mit dir.“

Wo? Im SchwuZ in Neukölln! Am 23 Uhr heißt es am 30.8. dann „Fresh Faces for SchwuZ“, denn die von Jurassica Parka präsentierte Sause „Spring Breakers“ ist vor allem dafür bekannt, neuen DJs eine Chance zu geben, sich auszuprobieren. Wir drücken all den Frischlingen die Daumen!

30.8., Spring Breakers, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr