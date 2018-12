Foto: istockphoto.com/CSA-Printstock

In der christlichen Religion steht Jesus für Vergebung, Güte, Nächstenliebe und vorurteilsfreies Miteinander. Weder Prostituierte noch „Verrückte“ waren ihm fremd. Am 24.12. feiert man seine Geburt: Weihnachten. Klasse, dass das SchwuZ heute eine queere Party dazu gestrickt hat, so kann man zusammen feiern, wie die Welt besser wäre – und womöglich wird.

24.12., Oh Jesus! Holy Homo – die Weihnachtsfeier im SchwuZ, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr