☆ AvantgardeParty ☆

Foto: M. Rädel Berlins wohl berühmtester Performance-Klub-Kid-Künstler: Joko Koma

Foto: M. Rädel Sind gerne im Irrenhouse: Riccardo Simonetti und Jack Strify

Immer am dritten Samstag eines Monats lädt Nina Queer in ihr „Irrenhouse“ in den Klub Musik & Frieden ein.

Die Klubber bekommen hier einen Popfloor mit aktuellen Hits, einen Retrofloor mit (ta-dah!) älteren Charterfolgen und einen HousElektrofloor, der mit seinen Beats die Sorgen nur so wegballert. So unglaublich besonders wird die Party aber durch Künstler wie Joko Koma (an der Türe) und all die Diven und VIPs, die hier privat oder auf der Bühne das Leben zelebrieren.

Foto: M. Rädel Ein quirliges Duo: Amanda Cox und DJ Magic Magnus

DJs Housefloor: Bürger P. & WAIKIKI

DJs Popfloor: Francis, Katy Bähm, Influx & Nina Queer

DJs Retrofloor: Söhnlein Brilliant & Leberwurst

16.2., Irrenhouse, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor, 23 Uhr, www.facebook.irrenhouse

Foto: M. Rädel Glamourös: Absinthia Absolut