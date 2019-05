IRRENHOUSE: Das war klasse!

Nach der Party ist vor der Party! Hier bekommst du Bilder vom vergangen Samstag und Informationen für den Juni!

Mit großer Lust an frauenfeindlichen Formulierungen, Age Shaming und simplen Madonna-Hass stürzt sich gerade die – meist heterosexuelle – Presse auf den Madonna-Auftritt beim Eurovision Song Contest. Dabei war die Show unserer treuen Freundin und Vorkämpferin mehr als nur passabel.

Und sie sang so wie immer – sie sagte ja auch nie, dass sie die größte Stimme hat. Aber dass sie etwas zu sagen hat. Und die Botschaft ihrer zwei Lieder und Show wird gerade so gar nicht beachtet. Lieber schreibt man sie nieder. Wie auch 1992 bei „Erotica“, 1996 bei „Don't Cry for Me Argentina“ oder auch 2003 bei „American Life“ wird das Ende der Karriere prophezeit.