HYSTERIC Disco am Kotti

Glamourös ist es nicht unbedingt am Kottbusser Tor, #DISCO kann man dort aber trotzdem! Oder gerade besonders gut?

Immerhin bedeutet Disco auch eine Art der Weltflucht, so wurde diese Musikart auch schon 1977 in „Saturday Night Fever“ inszeniert. Und am 11. Oktober und 30. Dezember steigen ab 22 Uhr waschechte Disco-Partys im Klub Monarch in der Skalitzer Straße 134! Nur Disco? Nein, verwandte Musikarten wie High Energy und Soul kommen natürlich auch vor.

Polly Jones

„Am 11.10. legt Steve Malenka mit uns auf, eine Ikone der Szene in Amsterdam. Steve hat lange im Club Roxy aufgelegt und danach mit anderen DJs Paradise Express gegründet, ein Konglomerat von DJs, die alle dem Groove of today, yesterday and tomorrow verschrieben sind. Steve ist ein toller, supercharismatischer DJ, der den Floor fest im Griff hat und die Tänzer auf eine Musical Journey mitnimmt“, freut sich Veranstalterin DJ Polly Jones* schon.

www.facebook.com/polly.jones.1048

*Polly Jones legt auch regelmäßig im Möbel Olfe auf, ebenfalls am Kottbusser Tor gelegen