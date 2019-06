× Erweitern SchwuZ

Foto: M. Rädel SuperZandy SuperZandy

Am 21. Juni lädt einer der größten Klubs der Stadt ein, queere Geschichte feiernd zu würdigen.

„Hot Topic – No Wall But Stonewall“ verspricht zu DER Party der Stadt an diesem Juniwochenende zu werden, immerhin haben sich Größen wie SuperZandy, Allucard, Fixie Fate und das Projekt Travestie für Deutschland angekündigt.

Foto: M. Rädel Fixie Fate Fixie Fate

Aber schon vor der Party kann man erleben, warum und wieso der CSD gefeiert werden MUSS und was es mit der Bar Stonewall Inn auf sich hat.

Um 20 Uhr öffnen sich die SchwuZ-Pforten, ab 20:30 Uhr wird der Film „Queer Lives Matter“ gezeigt (blu berichtete), ab 21:30 Uhr darf diskutiert werden beim „No Wall But Stonewall“-Talk, moderieren werden LCavaliero Mann und Lu Gm.

Gut zu wissen: Es gibt Solishots und einen Infostand für das queer-feministische Hausprojekt im Friedrichshain namens Liebig 34.

21.6., Hot Topic – No Wall But Stonewall, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 20 Uhr