Horse Meat Disco – gekommen, um zu bleiben?!

Womöglich hat der Klub Prince Charles im Spätsommer einen neuen Namen ... Aber auf jeden Fall öffnen sich hier die Pforten zur Horse Meat Disco!

Nö, Queers brauchen nicht immer Elektro, Pop und House. Diese Welt hat in Sachen Kultur VIEL MEHR zu bieten. Zum Beispiel Disco, jene Musikart, die nicht erst mit Daft Punks „Get Lucky“ eine (erneute) Renaissance erlebte.

Giorgio Moroder? Ja. Chic? Auch mal. The Flirts? Yo. Patrick Cowley? Ja. blu ist dabei!

14.9., Horse Meat Disco, Prince Charles (im September womöglich mit neuem Namen), Prinzenstr. 85 F, U Moritzplatz, 23:59 Uhr

Foto: Megatone Records Patrick Cowley

Patrick Cowley

Der 1950 geborene Musiker machte Disco, tanzbare Musik für Pornos und er gilt als DIE Inspiration für die Pet Shop Boys.

Patrick Cowley lebte ab Anfang der 1970er in San Francisco und beschäftigte sich begeistert mit Synthesizern und der Musik, die man mit diesen damals noch recht neuen Geräten machen konnte. In der damaligen Homo-Welthauptstadt traf er dann auch auf den queeren Sänger Sylvester, Patrick arbeitete aber auch solo höchst erfolgreich und landete große Klubhits.1982 durfte er sogar Donna Summers „I Feel Love“ von 1977 remixen – es wurde erneut ein Chart-Erfolg. Am 12. November 1982 starb Patrick Cowley an den Folgen von Aids.