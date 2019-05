„Horse Meat Disco“ im PRINCE CHARLES

× Erweitern Horse Meat Disco

Berlin gilt als Hauptstadt von Techno und Elektro. Aber auch Disco ist hier ganz groß. Zum Beispiel im Klub Prince Charles.

„Ooooaah, freak out!“ Chic

Ein bisschen Geigen gefällig? Soul- und Orchesterklänge zum treibenden High-Energy-Beat? Die originale und originelle Disco-Szene-Party in Berlin, das ist die HORSE MEAT DISCO.

„Love is in control/I've got my finger on the trigger/I ain't lettin' go“ Donna Summer

Und die ist mehrmals im Jahr der Ort, an dem sich Wölfe, Bären und Otter (und einige Diven) treffen, um zum Beat der 1970er und 1980er queeren Tanzspaß zu haben. In diesem Sinne: „Fly, Robin, fly/Up, up to the sky!“

11.5., Horse Meat Disco, Prince Charles, Prinzenstraße 85 F, U Moritzplatz, 23:59 Uhr, www.princecharlesberlin.com, www.horsemeatdiscoberlin.com