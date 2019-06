„Horse Meat Disco“ am Sonntag

× Erweitern Horse Meat Disco DJ Luke Howard

horse meet disco

In der ELSE wird es am 28. Juli noch besser als sonst, denn das Team der „Horse Meat Disco“ legt hier los!

Sollen die anderen Klubs und Partys doch gerne mit Elektro, Indie-Rock und Pop beschallen, das Team der HORSE MEAT DISCO setzt voll auf Disco! In ALLEN Formen, sphärisch, soulig, technoid oder auch mal kitschig.

Los geht es mit unter anderem DJ Daniel Wang, James Hillard und Kittin am 28.7. schon um 12 Uhr MITTAGS, es ist ja Sonntag ... „Hallo Lovebirds, zum ersten Mal im elfjährigen Berliner Lauf haben wir jetzt die Möglichkeit, an den CSD-Feierlichkeiten teilzunehmen!“, freut sich das Team auf Instagram. Das Klubareal An den Treptowers 1 wird zur #DISCO – wir sind begeistert!

Foto: Facebook/daniel.wang DJ Daniel Wang

Disco/Nu Disco und Deep House sind sein Ding. Aber auch Ella Fitzgerald und „Lucky Star“ von Madonna. In Berlin ist der Musikproduzent und DJ Daniel Wang u. a. bei der CockTail d'Amore und der Horse Meat Disco zu erleben.

„Als Kind wollte ich immer Schriftsteller werden. Ich wollte Kurzgeschichten und lange Romane verfassen. Doch ich wuchs in einem Umfeld auf, das für Kunst nicht sehr offen war“ – gut, dass er seinen Traum lebt! www.facebook.com/daniel.wang

28.7., Horse Meat Disco – CSD SUNDAY OPEN AIR, ELSE, An den Treptowers 1, S Treptower Park, 12 Uhr