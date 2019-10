× Erweitern Foto: HMD Horse Meat Disco

blu präsentiert (und freut sich tierisch darüber und darauf): HORSE MEAT DISCO, die international extrem erfolgreiche und mit innovativste Disco-Party Berlins.

Wirklich nur für Trendsetter mit Geschmack.

Am 9. November gibt es für dich nur diese Adresse, wenn du in schmeichelnden Discoklangwolken eintauchen und zum satten Bass Drum abgehen willst. Die DJs der Nacht sind Severino, James Hillard, DJ Blasy und Partok. Glitzer liegt in der Luft!

9.11., Horse Meat Disco, Prince Charles, Prinzenstr. 85 F, U Moritzplatz, 23:59 Uhr