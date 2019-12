GIANT im Festsaal Kreuzberg

Foto: Peter Dobias Gloria Viagra

Nach dem erfolgreichen Start im Metropol, geht es nun gigantisch weiter: im Festsaal Kreuzberg.

Silvesterkracher aus Dachgauben und von Balkonen auf adventsträge Passanten! Yo, nicht nur Neukölln wird zum Jahreswechsel zum gefährlichen Knallerspielfeld. Daher eile rasch in den Festsaal Kreuzberg. Denn dort ist die GIANT genau die richtige Sause, um sicher und queer ins Jahr 2020 reinzufesten. Angekündigte DJs sind unter anderem Moussa BCN, Gloria Viagra, Rony Golding, Katy Bähm, DJ Skippo und Berry E. – alles Meister_innen ihres Fachs!

Foto: M. Rädel Festsaal Kreuzberg Ein Klub mit Vintage-Optik

Der Festsaal Kreuzberg liegt direkt neben der Arena und ist der Ort, an dem einst das – legendäre – White Trash sein Revival feierte. Eine sehr beliebte, sehr coole und schön alternative Klub-Konzert-Festival-Location mit Wasserblick und Garten. Eine queere Adresse in bester Klubnachbarschaft in Kreuzberg am Rande Treptows.

31.12., GIANT, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 22 Uhr, www.facebook.com/GIANT-Berlin