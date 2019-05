Genau dort ganz richtig

Ja, ja, Neukölln ist nicht so schön wie Mitte oder Prenzlauer Berg. Ja, es liegt manchmal viel Müll rum ...

ABER hier ist das SchwuZ, jene wichtige und jahrzehntealte Keimzelle schwulen Partylebens in Berlin. Und diese queere Geschichte gibt es bei „bump!“ auf die hoffentlich sauberen Ohren – High Energy, Pop, Disco und auch mal Vocal House.

„I really want tonight to last forever/I really want to be with you/I really want tonight to last forever/I really want to be with you“ Atomic Kitten