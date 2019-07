★ Gemeinsam den Berliner CSD feiern ★

× Erweitern Foto: Alex Stark CSD

Foto: M. Rädel DJ Jordan Snapper

Berlin ist und bleibt die Nummer 1 in Sachen Partys, Klubs und Trends. Wir haben für dich die angesagtesten Partys des CSD-Paradentags rausgepickt.

CONNECTION: Pride Night

DJ Jordan Snapper ist der Star der Nacht in Schöneberg. Freu dich auf Hits, Beats und Boys in dem legendären Klub in Schöneberg. Was Jordan Snapper so mag? „Mein absoluter Favorit ist Gimme More von Britney, das ganze Album Blackout ist berauschend guter Pop!“

27.7., CSD-Party, Connection, Fuggerstraße 33, U Wittenbergplatz, 23 Uhr

× Erweitern UNITY

RITTER BUTZKE: UNITY mit DJ Hell

Foto: M. Rädel Gloria Viagra Gloria Viagra

In einer der spannendsten Ecken Berlins, im Grenzgebiet von Mitte und Kreuzberg, legen Ende Juli die Teams von Ritter Butzke, dem GMF und der UNITY Pride mit einer CSD-Party los!

Freuen kannst du dich auf Katy Bähm, Gloria Viagra, DJ Hell und und ... Und auf zwei Tage Partyspaß, denn an selber Stelle, aber einen Tag später, steigt hier auch die Sonntagsparty GMF.

House, Elektro, Pop und Klubklassiker in den verschiedenen Klubbereichen werden dich in ein buntes CSD-Wunderland entführen – Szenegänger und Klubber verschiedenster Subkulturen feiern hier gemeinsam und in #UNITY.

27.7., UNITY, Ritter Butzke, Ritterstr. 26, U Moritzplatz, 22:30 Uhr

Polygon

POLYGON: GIANT

So früh beginnt keine andere CSD-Party. Mit dabei bei der Sause im Polygon sind Fixie Fate und ihre „DIRTY DISCO“, die „B:EAST“ und die „Revolver“ aus dem KitKat. Sie alle bündeln heute ihre Kräfte und feiern ab 16 Uhr den CSD 2019!

27.7., BERLIN MEGA CSD PARTY 2019: GIANT, Polygon, Wiesenweg 1 – 4, 16 Uhr

SchwuZ

SCHWUZ: Best of SchwuZ

Bambi Mercury, Jurassica Parka, trust.the.girl, Jacky-Oh Weinhaus und Cuftan sind nur einige der DJs, die in der Nacht nach der Demonstration im SchwuZ in Neukölln loslegen.

Von Pop bis hin zu House ist in der Rollbergstraße dann alles dabei, zudem sorgen neben den oben genannten Ton- und Musikmischern auch Klubgrößen wie Aérea Negrot, Marc Miroir, LEOPOLD (seine EP „Body Language“ gibt es schon zu kaufen), Eric Bloom und Modeopfer für Hits und Klopfer. Eine Show gibt es auch! Hier wird großes queeres Kulturtennis gespielt.

27.7., SchwuZ-CSD-Party, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 22 Uhr

so36

SO36: Gayhane – House of Halay

Fast jede Bar und jeder Klub lädt am „Christopher Street Day“ in Berlin zur Party nach der Demonstration ein. Die legendäre Adresse SO36 in der Oranienstraße steht den Feierfreudigen ab 22 Uhr mit der beliebten „Gayhane“ zur Verfügung. Freu dich auf Oriental House und Ethnopop. Schön! „Seit Jahren begegnen sich LGBTIQ* und deren Freunde auf dem HomoOriental-Dancefloor, den die DJs Ipek, mikki_p und Amr Hammer mit türkischer, arabischer, aber auch griechischer und hebräischer Popmusik gestalten.“

27.7., Gayhane, SO36, Oranienstr. 190, U Kottbusser Tor, 22 Uhr