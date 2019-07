Ein Geburtstag auf dem RAW-Gelände!

× Erweitern Dr. Motte Suicide Circus

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte

2019 wäre die Loveparade 30 Jahre alt geworden. Zu ihrer Berliner Zeit eine innovative Kraft, die half, eine (Jugend-)Musikkultur weltweit aufzubauen. Das ist Geschichte. Immer noch erfolgreich am Start ist aber einer ihrer Erfinder: Dr. Motte.

Und der feiert am Samstag im Suicide Circus seinen Geburtstag nach. Nachträglich alles Liebe!

13.7., Dr. Motte's Birthday Celebration, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, ab 23:59 Uhr

Foto: soundcloud.com/dr-motte Dr. Motte

Der am 9.7.1960 in Berlin-Spandau geborene DJ und Produzent gilt als einer der Väter der Techno-Bewegung.

„Friede, Freude, Eierkuchen“ war das von ihm verkündete Motto der ersten Loveparade in Berlin, der Startschuss zur hedonistischen „Celebration Generation“ der 1990er.

Zusammen mit WestBam landete er auch immer wieder hoch in den Charts. Kennen wirst du sicherlich Hits wie „Love Parade 2000 (One World One Love Parade)“ und „Sunshine“. soundcloud.com/dr-motte