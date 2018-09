× Erweitern Foto: www.facebook.com/ladygaga Lady Gaga

Was für ein Partyname. Natürlich ein Zitat aus einem Hit von Lady Gaga, als sie zwei, drei Jahre die Popwelt regierte. Inzwischen hat sie sich weiterentwickelt, mischt aber immer noch gut mit im Showbusiness. Zum Beispiel startet bald ihr Kinofilm „A Star Is Born“ und auf dem kommenden Chic-Album singt sie den Chic-Klassiker „I Want Your Love“. All das wird am 2. Oktober in Neukölln gefeiert!

2.10., GAGA – Rah rah ah-ah-ah!, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr, www.schwuz.de