Eine Party? Ein Ball!

In den 1980ern entstand in den queeren Klubs New Yorks das, was Madonna kurze Zeit später in „Vogue“ weltbekannt machte. Lineare und rechtwinklige Arm- und Beinbewegungen, elegant kombiniert mit Divenposen, Catwalk-Schreiten und Model-Fuchteln zum House-Beat: Voguing.

„All you need is your own imagination / So use it that's what it's for (that's what it's for) / Go inside, for your finest inspiration / Your dreams will open the door (open up the door)“ Madonna