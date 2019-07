Eine kleine Bar im Prenzlauer Berg ...

DJ Will Delight

Dream Baby Dream

... namens „Dream Baby Dream“ feiert diesen Donnerstag ihre erste queere Party.

„Glanzperlen des Pop, House und Americana-Beats“

Mit dabei ist am 11. Juli DJ Will Delight „Ich bin ein Sonnen-Mensch und liebe den Sommer und Tanzen (...). Wenn es dunkel wird, ziehen mich die bunten Lichter der Klubs ebenso in ihren Bann, dann zählt der Beat und dieser eine Song, den man die ganze Nacht lang im Kopf haben wird.“ Los geht es am Donnerstag schon um 20 Uhr!

Und das weckt Hoffnungen: Wird der Prenzlauer Berg doch wieder ein Partybezirk? Wir hoffen doch, dass sich Bioladenbesitzer, Galerie-Betreiber und ruheliebende Nachbarn auf den Spaß einlassen.

11.7., Dream Baby Dream, Greifswalder Str. 218, 20 Uhr, www.facebook.com/dreambabydream