Foto: M. Rädel Mögen sich dolle: Doris (links) und Nina Queer, das Bild entstand Samstagnacht im „Irrenhouse“

Mensch, Doris Disse freut sich mächtig auf ihren Abend im Rauschgold. Sie wird heute bei „THE TIME TUNNEL“ für einen „Rücksturz durch die letzten 6 Jahrzehnte“ sorgen.

„Unverzeihlichen Achterbahnfahrt durch 95einhalb Jahrzehnte“

Dort am Mehringdamm gibt es heute viel zu entdecken, zu lachen und zu lernen. Denn: „Die jungen Dinger reden immer über die 1980er, sagen dann aber Musikwünsche wie What Is Love? oder Rhythm Is a Dancer“, verriet uns Doris Disse dazu schmunzelnd. „Dabei sind das die 1990er. Da muss noch viel Aufklärung betrieben werden!“

Das Rauschgold hat wie immer ab 20 Uhr auf, ab 22 Uhr legen dann Doris und das Team vom Rauschgold los.

„Da bleibt kein Eierlikörglas trocken! Charmante Getränke von alkoholhaltigen Barmännern! C u, Pröööst!“

20.8., THE TIME TUNNEL, Rauschgold, Mehringdamm 62, U Mehringdamm, 22 Uhr