☆ DJ Francis ☆ Lieblingslieder ☆

× Erweitern Foto: M. Rädel Mögen sich: DJ Francis und Nina Queer

Foto: Sony Music Whitney Houston Unvergessen: Miss Whitney Houston

Er gehört zur festen Riege der „Irrenhouse“-DJs, begeisterte aber auch schon im GMF und auf der „Propaganda“. Hier verrät DJ Francis uns seine zehn Lieblingslieder – und diese Liste ist gar nicht so klubbig, wie man erwartet. Ja, sogar Whitney Houston (Bild rechts) ist mit dabei, und Ariana Grande gleich zweimal!

Calvin Harris und Sam Smith

1. Ciara – Level Up

2. Ariana Grande – No Tears Left to Cry

3. Fisher – Losing It

4. Cardi B – Bodak Yellow

5. Calvin Harris & Sam Smith (Bild unten rechts) – Promises

6. Willy William – La La La

7. Whitney Houston – I Will Always Love You

8. Ariana Grande feat. Troye Sivan – Dance to This

9. Eleni Foureira – Fuego

10. Netta – Toy

www.instagram.com/dj__francis