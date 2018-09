× Erweitern Foto: Universal Music Rihanna

Foto: M. Rädel Destiny Drescher

Das Bild rechts hat es womöglich schon verraten: Diese Nacht bringt eine ganz besondere DJane, nämlich Destiny Drescher.

Die Herzensgute ist musikalisch immer up to date und daher genau die Richtige, um bei „DIVAS – A Night Dedicated to Rihanna“ loszulegen. Unterstützt wird sie dabei von Amy Strong, auch eine Gute. Freu dich auf den „Don’t stop the Music-Karaoke Floor“ – und „shine bright like a diamond“ mit oder ohne „Umbrella“ (eh, eh).

7.10., DIVAS, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 20 Uhr, www.schwuz.de