Die Busche ♡ Transsib

× Erweitern Die Busche

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte

Alles Gute zum Partygeburtstag, liebes Team von Transsib!

Seit 20 Jahren festet die Party an wechselnden Orten, um der Szene „Spaß und ausgelassenes Feiern mit den Hits aus Russland, der Ukraine, Westeuropa und dem Rest der Welt“ zu geben und zu ermöglichen.

Am 2. November steigt das Wiegenfest für Schwule, Lesben und deren Freunde in DER seit Jahrzehnten existierenden Partyadresse in Ost-Berlin, in der Busche.

2.11., Die Busche, Warschauer Platz 18, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, www.diebusche.de