Foto: Facebook.com/aboutblank.li :// about blank

Sagt man „://about blank“, denkt der Gesprächspartner sofort an sehr gute Partys und an den noch lange nicht weggentrifizierten Underground Berlins. Am 27. Oktober steigt wieder eine solche Sause am Markgrafendamm.

Ab 23:59 Uhr werden bei der „DESSERT“ DJs wie Monoloc (Dystopian, Afterlife), Locked Groove (Hotflush, Afterlife), Black Peters (Afterlife) und Silva Rymd (://about blank) loslegen, in der Lobby werden diese unterstützt von u. a. Valya Kan (Work Them Records) und Santiago Lecce (Mister Insister).

27.10., DESSERT, ://about blank, Markgrafendamm 24c, S Ostkreuz, 23:59 Uhr, Event auf Facebook