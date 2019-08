Chausseestraße 131a: House & Hip-Hop

× Erweitern Foto: sergej Party

QTS

Immer wieder glänzt diese Adresse mit ungewöhnlichen queeren Happenings, szeniger Kunst und das mittendrin in Berlin-Mitte.

Am 24. August lädt hier zum Beispiel QTS zum Tanz und Flirt – ganz entspannt und ohne Smartphone-Stress. Die Veranstaltung soll eine Alternative sein zum stundenlangen Suchen, Wischen und Chatten. Queers treffen sich wieder in der realen Welt und merken gleich, ob es passt oder auch nicht ... Wer einfach nur wegen der Musik kommen will, der soll das tun, beste Mucke kommt von unter anderem Souci und Melis!

24.8., QTS, Bar 131, Chausseestraße 131a, S+U Friedrichstraße, 23 Uhr