ChantalsHouseOfShame

× Erweitern Foto: M. Rädel Sind gerne bei Chantal: DJ mikki_p und Ades Zabel

Foto: M. Rädel Auch Günther Krabbenhöft trafen wir schon in „Chantals House of Shame“

Am 10. Januar verzaubert im Suicide Circus mit einer glitzernden Revue die international erfolgreiche Diva Bianca Fox. Das ist aber noch nicht alles.

Denn die Glamouröse wird vor und nach ihrer Show musikalisch getragen, begleitet und unterstützt von den DJs Menace und Tiasz, die mit ihrer HousElektro-Mischung die Klubber in andere Gemütszustände ballern werden – #HouseIsLove. Und in der wohling-warmen und schwülstig-queeren Lounge mit „Kamin“ wird Tante Renate alles spielen, was ihr partytechnisch Spaß macht.

10.1., Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, ab 23:15 Uhr