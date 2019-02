CHANTAL: Valentinstag-Special

× Erweitern Foto: M. Rädel Verliebt: Partyprinz Dan und sein Allucard

Foto: M. Rädel Gitti Reinhard

Am 14.2. legt für dich Allucard bei Chantal im Haus der Schande los – sein Mann Dan wird sicher nicht der einzige Klubber sein, der sich darüber freut.

Allucard live? Alle Zeichen stehen folglich auf Britney Spears! Denn wie wir alle wissen, liebt Allucard nicht nur seinen Dan, nein, auch die „Toxic“-Sängerin.

Als „Chantals House of Shame“ 1999 in der Dircksenstraße startete, war nicht klar, dass die Divensause 20 Jahre später immer noch so erfolgreich sein würde. Und dass sie einmal im Technoklub Suicide Circus ankommen wird.

Seit 2018 treffen hier im Friedrichshain, ganz nah an der Bar Zum schmutzigen Hobby, kecke Diven (zum Beispiel Gitti, Bild rechts), aufgedrehte Boys, kerlige Techno-Punks und stimmgewaltige Avantgardisten wie Oshri aufeinander und zeigen, wie vielfältig die Szene sein kann. Und wer sorgt dafür, dass alles so reibungslos und queer abgeht? Gastgeberin Chantal und ihr Team!

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, ab 23:15 Uhr