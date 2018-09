× Erweitern Buttons

Foto: Hard Ton Hard Ton

Am Sonntag ist offizieller Herbstanfang. Und der Sommer wird dank BUTTONS im ://about blank mit einem Wumms verabschiedet!

Die queere Sause wird nämlich von Klubgröße HARD TON beschallt, ein erklärter House- und Disco-Fan. „Disco bedeutet für mich, wie auch das frühe House, Spaß, Freiheit, das Überwinden von Stress und Schwierigkeiten und das Teilen von Liebe.“

21.9. – 23.9., „Buttons, the Fruit of Equinox“, ://about blank, Markgrafendamm 24c, 23:59 Uhr