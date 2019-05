SchwuZ: Britney-Nacht im Mai!

× Erweitern Foto: Ellen von Unwerth Britney Spears

Foto: M. Rädel Bambi Mercury

Foto: Herb Ritts Die trotz aller Skandale immens erfolgreiche Popperin (geboren am 2. Dezember 1981) ist seit 1998, als sie mit „... Baby One More Time“ die Spitze der US-Charts zum ersten Mal erklomm, fester Teil der Popwelt und Szene. Dragqueens lieben sie!

„Womanizer“, „Oops ... I Did It Again“, „Gimme More“ – kennst du und magst du? Dann bist du hier richtig!

„All eyes on me in the center of the ring just like a circus / When I crack that whip, everybody's gonna trip just like a circus“ Britney Spears

DJ-Größen wie Bambi Mercury, Anna Klatsche, Jacky-Oh Weinhaus sowie Gitti Reinhardt und Didi Disco huldigen am 29. Mai der ewigen Princess of Pop, der femme fatale, der „I’m a Slave for You“-Sängerin, „Toxic“-Britney Spears!

„Always and forever, you and me / That's the way our life should be / I don't know how to live without your love / I was born to make you happy“ Britney Spears

Wetten, dass auch „...Baby One More Time“ und „Work B**ch!“ laufen werden? Gut zu wissen: Wer als Britney anstöckelt, kommt umsonst ins SchwuZ rein.

29.5., Piece of Me, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr