× Erweitern Unshaved

Die „Unshaved“ zeigt, wie man ohne andere zu diskriminieren, auf Vorlieben und Fetische aufmerksam macht, und dabei natürlich noch schön brummen, nein, tanzen lässt.

Doch was wird am 23. Juni im Gretchen am Mehringdamm eigentlich alles geboten?

„Pop, Disco, Dance & Club Classics für haarig-bärtige Kerle und Bären!“ – klingt gut. Zudem locken noch zwei Tanzflächen sowie ein Outdoor-Areal.

Hui!

23.6., Unshaved, Gretchen, Obentrautstr. 19 – 21, U Mehringdamm, 22 Uhr