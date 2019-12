Atomarer Spaß am Mehringdamm

× Erweitern Foto: Selfie Atomic Trust.The.Girl

Foto: Selfie DJ Marco Ward

Atomic-Macherin DJane trust-the-girl legt am Nikolaustag in Kreuzberg 61 los – im MAZE, einem der alten Standorte des SchwuZ.

Wie (fast) immer treu an ihrer Seite ist DJ Marco Ward, beide konzentrieren sich in Sachen Musik auf das, was nicht überall in der Szene zu hören ist. Statt House und Eurodance-Pop gibt es hier bei der Atomic, die übrigens jeden ersten Freitag im Monat steigt, Musik von so unterschiedlichen Künstlern wie den Arctic Monkeys, Robyn, Bloc Party, Depeche Mode, Culture Club, The Killers, Arcade Fire und Mando Diao. Eine feine queere Sache, das.

Gut zu wissen: Diese queere Party startete einst in Frankfurt.

6.12., Atomic, Maze, Mehringdamm 61, U Mehringdamm, 23 Uhr