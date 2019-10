Queerer geht es nicht!

Foto: M. Rädel DJ Menace und Bürger Pe

Vor zwei Wochen wurde der 20. Geburtstag gefeiert, morgen wird schon wieder groß aufgefahren.

Der Reformationstag wird bei Chantal im House of Shame gekonnt mit Halloween vermischt und von DJs wie Bürger Pe, M-Attack und Jordan Snapper beschallt. Eine Show der Extraklasse gibt es auch, MISS FISH aus Kopenhagen Seite an Seite mit Allucard – queerer geht es einfach nicht!

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23:15 Uhr, www.instagram.com/chantalshouseofshame

Foto: M. Rädel

Die am 1. März 1963 in Heidelberg geborene Veranstalterin Chantal ist eine lebende – Berliner – Legende. Losgelegt hat die mitunter recht Laute in den 1970ern fast zeitgleich mit Amanda Lear und Romy Haag – und kennt Letztere natürlich auch persönlich.

Nach 17 Jahren Transenstrich startete sie 1999 ihre Party „Chantals House of Shame“. Hier begrüßte sie unter anderem schon Katy Perry, Conchita und Isa Genzken.

www.facebook.com/ChantalsHouseofShame