9 Jahre Suicide Circus

× Erweitern Andreas Schwarz, Chantal, Tobias Ecke, Foto: M. Rädel Ausgelassenes Feiern! Das Bild entstand im Backstage-Bereich des angesagten Klubs.

Mit einem Paukenschlag legte „Chantals House of Shame“ im Mai im Suicide Circus los und machte den Klub auch in der Szene so richtig populär. In der Technoszene war er aber schon lange ganz vorne mit dabei.

„Neun Jahre befindet sich der Suicide Circus nun schon auf dem RAW-Gelände an der Warschauer Brücke, eine Gegend, die inzwischen zum Hotspot geworden ist, aber immer noch ein bisschen an das Ost-Berlin der 90er Jahre erinnert“, verrät das Klub-Team. „Ursprünglich 1994 in einem alten Fabrikgebäude in einem Hinterhof in der Dircksenstraße eröffnet, atmete man in vollen Zügen die damalige Aufbruchstimmung nach der Wende und lebte mit einem ambitionierten Team sowie einem eingefleischten Stammpublikum den Spirit der Stadt. (...) Nachdem der intensive Kampf mit den Ämtern auch vor dem Suicide nicht Halt machte, wanderte der Laden im Rahmen der Casinopartys als Veranstaltungsreihe sowie als späterer Casinoclub nomadisch durch die Stadt. 2009 startete im Friedrichshain der Suicide Circus erneut, um sich zu den Wurzeln des Klubs zu begeben, nämlich der Musik und den Leuten in familiärer Atmosphäre. Das feiern wir mit vielen langjährigen Wegbegleitern und einem bunten und anpruchsvollen Programm.“ blu gratuliert!

Vom 22. – 25. Juni legen hier an der Warschauer Straße beste Techno- und House-Meister los, um das 9-Jährige zu feiern. Höhepunkte dürften die Auftritte von TOK TOK, Silicone Soul sowie von AEREA NEGROT sein. Am 23.6. wird hier Chantal abgehen! Chantal am Samstag – klasse!

Mit dabei beim „9 Years Suicide Circus Non Stop Birthday Weekend“ sind u. a.:

Armin Heinrich (suicide)

Axiom (skizze, x:ploration)

Balas (werk, rituals)

Cynthia Stern (varvet) - live

d_func. (konsequent records)

Dinamite (affin, planet rhythm)

Dj Jauche (suicide, flaneur)

DJ KRIME Fanpage (dizzy tunes, suicide)

22.6. – 25.6., 9 Years Suicide Circus Non Stop Birthday Weekend, S+U Warschauer Straße, 23:59 Uhr, www.facebook.com/events/9terGeburtstag