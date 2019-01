5 JAHRE REVOLVER: WESTBAM

× Erweitern Foto: O. Babenko WestBam

Na, da hat sich das Team der Erfolgsparty Revolver nicht lumpen lassen: Star-DJ und Produzent WestBam wird beim 5. Geburtstag der Männerparty loslegen.

Foto: M. Rädel Maria Psycho aka Marcus Wolff

Rock the House, BeatBoxRocker! Am 11. Januar wird der Musiker, der der Welt Hits wie „Access Peace“, „Celebration Generation“, „Monkey Say, Monkey Do“ sowie „Oldschool, Baby“ schenkte, nicht nur fette Tracks abfeuern, er wird auch nicht weniger fette Mucke präsentieren: zum Beispiel sein neues Werk „No Facebook“. Seit fünf Jahren garantiert die Revolver nun schon queeres Szenetreiben im KitKatClub in Berlin-Mitte.

Immer mit dabei ist auch der Performance- und Verkleidungskünstler Maria Psycho aka Marcus Wolff. Als Host von Partys oder großer Promi-Events ist der einst aus der Punkszene kommende Bunte immer ganz nah dran am Jetset. „Wie schnell die Zeit vergeht. Kommt mir vor wie gestern. Und mit WestBam, WOW!“, freut er sich.

11.1., Revolver, KitKatClub, U Heinrich-Heine-Straße, 23 Uhr