Foto: ZYX, Sony, Universal Music, UNLTD Recordings SNAP!, Haddaway, 2 unlimited, Backstreet Boys, U96 oder auch Ace of Base – Musik, die Spaß macht.

Haddaway

Charthits! Peinliches! Wen es nicht stört, dass hier alle völlig überdreht und meist in ihren Zwanzigern sind, der kann bei „My Ugly X“ im SO36 jeden Monat viel, viel Spaß haben.

Eurodancefloor ohne Ende, junge Kerls oben ohne, Mädels im Feenkleid, dazu noch Getränke à la Apfelstrudel, und alles im legendären Klub SO36 in Kreuzberg. Die absolut oberfette Feierei für alle, die Bock auf Tanzspaß der Marke SNAP!, La Bouche, Vanilla Ice, Backstreet Boys und Snow haben.

Wirklich schön zu sehen, dass man zu Ace of Base, Haddaway, MAXX und Eiffel 65 also auch karnevalsartigen Spaß haben kann. Ganz großes Kino! Auch schön ist, dass das Team vom SO36 trotz des enormen Besucheransturms bis in den Morgen so gute Laune behält.

25.1., My Ugly X, SO36, Oranienstr. 190, U Kottbusser Tor, 23:59 Uhr