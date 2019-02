★ Das GMF zieht um!

× Erweitern Foto: M. Rädel GMF, Blick auf Berlin-Mitte nachts

GMF-Ikone Bob Young (rechts im Bild)

Kein verfrühter Aprilscherz: Die Sonntagsparty hat ab April eine neue Adresse. Die Dachlocation am Alexanderplatz ist dann Geschichte.

Das GMF-Team um Mastermind Bob Young zieht in das Ritter Butzke, das ist ein angesagter Klub im prächtigen Altbau, in dem schon Nina Queer und DJ Magic Magnus ihre „Schaaamlos!“ feierten – und in dem wir schon oft und gerne (Kunst-)Events verschiedenster Art besucht haben. Schön, dass das GMF nun hier ist! Und es gibt noch etwas zu feiern: Genau an diesem Tag, wird die House-Pop-Party sage und schreibe 23 Jahre alt. Wir alle von der blu Mediengruppe gratulieren!

Foto: M. Rädel DJ Francis und Dora sind immer gerne im GMF

Angesprochen auf das Klischee, „das GMF sei der Klub der „D&G-Schwestern“ sagte GMF-Chef einmal: „Lächerlich! Wer trägt noch D&G! (grinst) Nein, ganz im Ernst, ich finde diesen Vorwurf albern. Es gibt Jungs in jeder Szene die viel Wert auf Kleidung oder Accessoires legen – die „Lederschwestern“ geben aber auch für ihre zweite Haut nicht gerade wenig aus. Die meisten Gäste tragen Jeans und T-Shirts wie überall auf der Welt. Wer sieht sich nicht gern schöne Männer an oder ist von ihnen umgeben? Viele Gäste sind großartig gestylt, und das gefällt uns auch! Mehr Drag! Mehr Rock! Mehr Haut!“

Foto: M. Rädel Café Moskau

Zur Geschichte der Party erklärt Bob Young:

„Als mein guter Freund, der WMF-Macher Martin Dobbeck, mich 1996 wegen einer Tea-Dance-Idee ansprach, war ich neugierig! Der Klub vom WMF in der Burgstraße am Hackeschen Markt war beeindruckend, und ich wollte mit einem Tea-Dance ein weiteres Party-Publikum erreichen. (...) Zu der Zeit hatten wir im Klub 90 Grad vier Nächte in der Woche Party! Darunter die Premiere-Party-Reihe von Biggy, Soap, jeden Donnerstag ... “

Die Partys waren sofort ein großer Erfolg, trotzdem folgten viele Umzüge, unter anderem feierte man auch im legendären Café Moskau in nächster Nähe zum Alexanderplatz mit Star-DJs wie Ades Zabel, Biggy van Blond, Topmodel, Melli Magic, Stella deStroy, Destiny Drescher, Divinity, Barbie Breakout, Maringo, SuperZandy, Charlet C. House und Katy Bähm.

Ganz groß wurde immer beim CSD oder den Jubiläen aufgefahren, dann kamen auch Größen wie WestBam und Paul van Dyk zum musikalischen Zuge.

× Erweitern Foto: M. Rädel GMF DJ Topmodel

LOCATIONS_Ritter Butzke

Ab dem 7. April muss/kann/darf die Partymeute jetzt sonntags in die Ritterstraße reisen. Und blu kann diesen Klub wirklich nur wärmstens empfehlen. Das Ritter Butzke überzeugt mit einem Klubgarten, bester Soundanlage und großzügigen Dancefloors. Das nächste Kapitel der GMF-Geschichte wird FETT!

Ab 7.4., GMF, Ritter Butzke, Ritterstraße 26, U Moritzplatz, 23 Uhr, www.gmf-berlin.de