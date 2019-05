10 Jahre Suicide Circus ★ Chantal am Sonntag

× Erweitern Foto: M. Rädel Sind liebend gerne bei Chantal im SUICIDE CIRCUS: Gitti und Jade

Foto: M. Rädel Bürger Pe und Thomas Götz von Aust

Im Juni wird der Suicide Circus auch sonntags zum Haus der Schande!

Foto: M. Rädel Chantal Ist trotz Legendenstatus ganz natürlich geblieben: Chantal

Und zwar am 16. Juni, so Autor und Mitveranstalter Thomas Götz von Aust. Eingebettet ist die Donnerstagsparty „Chantals House of Shame“ dann in das „Suicide Circus Nonstop Birthday Weekend“ vom 14. – 16.6., das mit Künstlern wie T.Raumschmiere, DJ Rush, Aérea Negrot, TANITH und Marshall Jefferson (!!!!) erfreuen wird.

„Wir bespielen den Open-Air-Bereich am Sonntag. Mit dabei sind voraussichtlich Yannick Weineck, Tonpfleger und DJ m-attack“ Thomas Götz von Aust

14. – 16.6., 10 Jahre Suicide Circus – Suicide Circus Nonstop Birthday Weekend, Suicide Circus, S+U Warschauer Straße, 23:59 Uhr

Suicide Circus

„Ursprünglich 1994 in einem alten Fabrikgebäude in einem Hinterhof in der Dircksenstraße eröffnet, atmete man in vollen Zügen die damalige Aufbruchstimmung nach der Wende und lebte mit einem ambitionierten Team sowie einem eingefleischten Stammpublikum den Spirit der Stadt. (...) Der Name SUICIDE geht auf die Band Suicide von Alan Vega und Martin Rev zurück. Diese hatten in bereits in den 1970er-Jahren, mit ihrer auf Synthesizer und Drumcomputer reduzierten Musik, die Ursuppe von Minimal Techno angerührt und die Möglichkeiten für die Zukunft aufgezeigt“, verrät das Team.

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame antientertainers Chantal und ein befellter Teil des Duos Antientertainers

„Nachdem der intensive Kampf mit den Ämtern auch vor dem Suicide nicht Halt machte, wanderte der Laden im Rahmen der Casinopartys als Veranstaltungsreihe sowie als späterer Casinoclub nomadisch durch die Stadt. 2009 startete im Friedrichshain der Suicide Circus erneut, um sich zu den Wurzeln des Klubs zu begeben, nämlich der Musik und den Leuten in familiärer Atmosphäre.“

www.facebook.com/suicideberlin