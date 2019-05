Erik Leuthäuser & Wolfgang Köhler: „In the Land of Irene Kral & Alan Broadbent“

Foto: M. Rädel Erik Leuthäuser

Kennst du Irene Kral und Alan Broadbent? Nein? So geht es den meisten. Dabei waren die beiden Künstler in den 1970ern so wichtig wie Tony Bennett und Bill Evans – zumindest in Jazzkreisen.

Das soll sich nun ändern, deren Fangruppe soll wachsen! Der Wahlberliner Sänger Erik Leuthäuser und Jazzklavier-Prof. Wolfgang Köhler möchten mit ihrem Tribute „In the Land of Irene Kral & Alan Broadbent“ zwei „großartige Musiker ehren sowie ihre eigene Blickweise auf das Repertoire von Irene Kral und Alan Broadbent teilen“, verrät Erik Leuthäuser. Was erwartet uns? „Ein Abend mit traditionellem Vocal Jazz und unbekannteren Standards u. a. von Fran Landesman, Bob Dorough und Blossom Dearie. Eine Live-Aufnahme, die bei MONS Records erscheinen wird.“ Wir sind gespannt!

16.5., und 17.5., Erik Leuthäuser und Wolfgang Köhler: „In the Land of Irene Kral & Alan Broadbent, A-Trane, Bleibtreustraße 1, Ecke Pestalozzistraße, 21 Uhr (am 16.5.), 12 Uhr (am 17.5.)

www.facebook.com/erikleuthaeuserpage

www.instagram.com/erikleuthaeuser