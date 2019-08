× Erweitern Foto: Matias Sauter M, Artwork: Stasys Žak TrashEra

Foto: Souad Hervé Aerea Negrot, www.facebook.com/aereanegrot

Der August endet fulminant! Denn das Künstler- und Musikerkollektiv von TrashEra feiert eine Sause.

„Ein Patchwork von seltener Schönheit, echt und ehrlich. Wir wagen es, die Wunder und Maßstäbe dieser Welt infrage zu stellen! Wir sind alle wunderschön!“

Mit dabei am 30. August bei „The 11 Wonders of TrashEra“ sind unter anderem Aerea Negrot (Gesang), Nansea (Performance), Yuri Shimaoka (Performance), Veronica Maximova (Musik) und SlavisTON (noch mehr Beats). Das Event geht bis zum 31. August 22 Uhr! Am Samstag sorgen dann Sterne wie The FlaminGogos für queere Unterhaltung.

30.8. – 31.8., TrashEra, Salon zur wilden Renate, ELSE, Alt-Stralau 70, S Rummelsburg, 23:55 Uhr