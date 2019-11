WIEGENFEST: Monster Ronson's

× Erweitern Monster Ronson's

Foto: M. Rädel Eat Lipstick sind Kult

Wir gratulieren zu 1,5 Jahrzehnten queeren Kulturschaffens! Gefeiert wird das am 30. November in DEM Karaoke-Klub Berlins, in Monster Ronson's Ichiban Karaoke, dort wird dann auch das von Underground-Legende Peaches produzierte neue Album von EAT LIPSTICK vorgestellt.

Veröffentlicht wurde „New Wig! No Rules!“ vor etwa zwei Wochen, aber kann es einen schöneren Anlass geben, als den Geburtstag einer queeren Underground-Avantgarde-Punk-Dragqueen-Szeneadresse, um es erneut zu präsentieren? Eben.

EAT LIPSTICK Peaches

Mit dabei sind Ende November dann auch unter anderem Pansy & The House of Presents, Peaches (als Sängerin ist sie übrigens auf dem neuen Album von Wolfram mit dabei) und Yung Meekz.

30.11., „Ronson's Sparkling 15th w/ Eat Lipstick, Yung Meekz, Peaches!“, Monster Ronson's Ichiban Karaoke, Warschauer Straße 34, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr